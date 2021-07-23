Manisa FK laktat testinden geçti

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Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü oyuncuları hız ve laktat testinden geçti.

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği TFF 1 Lig hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Manisa FK’lı futbolcular hız ve laktak testinden geçti. 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi.

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