Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 4 helikopter ile 14 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken ekipler tarafından soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Mezitler Mahallesi Burandere Mevkisinde başlayan orman yangınına Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve orman işletmeye ait 14 arazözle müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına alınarak yayılımı durduruldu. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemlerine başlandığı açıklandı.

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