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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

İHA

Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda 1. derece sit alanı olan bir bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Şirinyer Mahallesinde saat 15.00 sıralarında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip timi ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile ortak yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, H.D. (31), Ş.A. (28), K.A. (21) ve H.D. (28) isimli şahısların 1. derece sit alanı olan Kısıkdere mevkii ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda söz konusu alanda 4 şüpheli suç üstü yakalanırken, şüphelilerle birlikte olay yerinde kaçak kazıda kullanılan 1 adet el dedektörü, 1 adet 2,5 kW'lık jeneratör, 1 adet hilti ve yedek ucu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 4 şüpheli jandarma tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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