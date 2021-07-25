Alaşehir'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.Alaşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, yolla göle döndü. İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde rögarlar taştı. Rüzgar nedeniyle çöp bidonları devrildi. Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle hafif sel dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-07-25 03:34:31
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