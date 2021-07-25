Manisa FK'ya Cengiz morali

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de yer alacağı ilk sezonuna hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kamp ziyaretiyle moral buldu. Siyah-beyazlı takımın Afyonkarahisar'daki ikinci etap kampını ziyaret eden Başkan Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, CEO Yılmaz Bal, Teknik Direktör Serkan Özbalta ve futbolcularla bir araya geldi. Yeni futbolcularla tek tek tanışan Ergün, takıma moral verdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-07-25 12:07:38



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