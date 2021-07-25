Soma'da orman yangını

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Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kovukdere mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 12 arazöz ve su tankerleri ile yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

2021-07-25 19:54:39



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