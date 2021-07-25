Manisa’da 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi Sultan Çakalazmağı mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirildiği istihbaratını alan Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı operasyonda, D.B’ye (31) ait tarlada şüpheli M.K (47) tarafından ekildiği düşünülen boyları 12 metre arasında değişen 43 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

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