Turgutluspor doğru yolda



TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezona 2 haftadır kendi tesislerinde hazırlanan Turgutluspor'da antrenmanların ilk bölümünü değerlendiren teknik direktör Kazım Akgün, doğru yolda olduklarını söyledi. Akgün, "12 Temmuz'da kendi tesislerimizde start verdik. 14 günde sadece bayramdan dolayı oyuncularımıza 3 gün izin verdik. Kalan 11 günde sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oldukça yoğun bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımın performansından oldukça memnunum. Hepsi canla başla çalışıp, istediklerimizi harfiyen yerine getiriyorlar. Biraz yorucu geçmesine rağmen oyuncuların performansları çok memnun edici. Sezon öncesi 3 veya 4 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Oynayacağımız maçlar bizim için taktik olarak bir ölçü ama sonuçları açısından, ligin değerlendirilmesi açısından bir önem arz etmiyor. Bu maçlarda eksiklerimizi görüp o yönde bir çalışma gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

ORTA SAHA ALACAK

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, "Yeni sezon öncesi kadromuza 8 oyuncu takviye yaptık. Bunların 2'si kaleci. Orta sahaya oyuncu bakıyoruz. Alternatifli bir kadro oluşturmayı planlıyoruz. Hücum ya da savunma bölgesine bizim işimize yarayacak bir futbolcu bulduğumuzda da onu değerlendiririz. Yönetim kurulumuzun görüştüğü oyuncular var. Bu sene Turgutlu'yu futbolda mutlu bir şehir haline getireceğiz. İnşallah taraftarlarımızın desteği ile bu olacak" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-07-26 12:50:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.