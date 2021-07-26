Manisa FK Guevin Tormin ile anlaştı

MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü bir transfere daha imza attı. Sezon öncesi önemli takviyeler yapıp iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Chateauroux forması giyen Guevin Tormin ile her konuda anlaşma sağladı.
Her iki kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık imza attığı ve Afyonkarahisar'a geldiği belirtildi. Monaco altyapısından yetişen Guevin Tormin, Belçika'da 2 sezon Cercle Brugge formasını da terletti. Geçen sezon Chateauroux'da 22 lig müsabakasında görev alan futbolcu 3 golle takımına katkı sağladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2021-07-26 12:54:28
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