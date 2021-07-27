Başkan Çerçi Milletvekili Özkan'la esnaf ziyareti yaptı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile birlikte Barbaros ve Karaköy’de esnaf ziyareti yaptı, talep ve temennileri dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile birlikte Barbaros ve Karaköy’de esnaf ziyareti yapan Başkan Çerçi vatandaşın taleplerini dinledi. Milletvekili Özkan ve Başkan Çerçi’ye AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Özkan, tüm dünyayı etkileyen Covid19 pandemisi dolayısıyla Türkiye’nin de zor bir dönemden geçtiğini ancak, devletin vatandaşın bu günleri atlatabilmesi için destek verdiğini, vermeye de devam ettiğini belirtti. Pandemiyle mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Çerçi ise, vatandaşlara aşı yaptırma çağrısını yineledi.

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