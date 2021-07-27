Yunusemre ile satranç öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi Hanım Lokalleri ve Meslek Edindirme kurslarında faaliyete geçen yaz kursları ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen öğrenciler satranç oynayarak kendilerini geliştiriyor.

Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursu ve Hanımlar Lokali faaliyete geçen satranç kursunda çocuklar hem keyifli zaman geçiriyor hem de öğreniyor. Amaçlarının çocuklara satrancı sevdirmek olduğunu belirten Satranç Öğretmeni Murat Efe, satrancın çocukların analitik düşünmesine büyük katkısı olduğunu ifade ederek, “32 kursiyerimiz var. Haftada iki gün bu grup ile çalışıyoruz. 4’er saat çalışmamız oluyor. Satranç çocuklarımızın görsel hafızalarını geliştiriyor. Analitik düşünmelerini geliştiriyor. Zeka seviyelerini ilerletiyor. Kursun sonunda hedefimiz çocuklarımıza satrancı sevdirmek” dedi.

Satranç oynamayı çok sevdiğini belirten kursiyerlerden Berra Kırdar, kursa geldiğinde kendisini çok mutlu hissettiğini ifade ederek şunları söyledi: “Satranç oynamayı çok seviyorum. Satranç hayal gücümü geliştiriyormuş gibi geliyor. Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Bize bu imkânları sağladıkları için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Bir diğer kursiyer Samet Koreci ise, “Satranç çok güzel. Satranç oynamayı seviyorum. Burada birlikte satranç oynuyoruz. Satranç görsel hafızamı da geliştiriyor.” dedi.

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