Yunusemre ile satranç öğreniyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre ile satranç öğreniyorlar

İHA

Yunusemre ile satranç öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi Hanım Lokalleri ve Meslek Edindirme kurslarında faaliyete geçen yaz kursları ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen öğrenciler satranç oynayarak kendilerini geliştiriyor.
Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursu ve Hanımlar Lokali faaliyete geçen satranç kursunda çocuklar hem keyifli zaman geçiriyor hem de öğreniyor. Amaçlarının çocuklara satrancı sevdirmek olduğunu belirten Satranç Öğretmeni Murat Efe, satrancın çocukların analitik düşünmesine büyük katkısı olduğunu ifade ederek, “32 kursiyerimiz var. Haftada iki gün bu grup ile çalışıyoruz. 4’er saat çalışmamız oluyor. Satranç çocuklarımızın görsel hafızalarını geliştiriyor. Analitik düşünmelerini geliştiriyor. Zeka seviyelerini ilerletiyor. Kursun sonunda hedefimiz çocuklarımıza satrancı sevdirmek” dedi.
Satranç oynamayı çok sevdiğini belirten kursiyerlerden Berra Kırdar, kursa geldiğinde kendisini çok mutlu hissettiğini ifade ederek şunları söyledi: “Satranç oynamayı çok seviyorum. Satranç hayal gücümü geliştiriyormuş gibi geliyor. Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Bize bu imkânları sağladıkları için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”
Bir diğer kursiyer Samet Koreci ise, “Satranç çok güzel. Satranç oynamayı seviyorum. Burada birlikte satranç oynuyoruz. Satranç görsel hafızamı da geliştiriyor.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SGK borçları yeniden yapılandırılıyor
YEREL HABERLER SGK borçları yeniden yapılandırılıyor
(Düzeltme) Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 ...
Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı
YEREL HABERLER Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini ...
Eski Devlet Hastanesi Kavşağı ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Eski Devlet Hastanesi Kavşağı ışıl ışıl oldu
2021 yılı üzüm işçi fiyatları belirlendi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesiminde çalışacak işçilere günlük 85 TL, yükleme ve bandırmada çalışacak işçilere de günlük 180 TL ödenecek
YEREL HABERLER 2021 yılı üzüm işçi fiyatları belirlendi Manisa'nın ...
Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 ...
Başkan Çerçi Milletvekili Özkan'la esnaf ziyareti yaptı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Milletvekili Özkan'la esnaf ziyareti ...
Manisa'da ormanlık alanda 287 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da ormanlık alanda 287 kök kenevir ele ...
Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
YEREL HABERLER Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı (2)
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi ...
Manisa CBÜ personeli kan ve kök hücre bağışında bulundu
YEREL HABERLER Manisa CBÜ personeli kan ve kök hücre bağışında ...
Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
Altyapıdan A takım kadrosuna Turgutlu Belediyesporlu Nida Yağmur Tezcan 2. Lig kadrosunda
YEREL HABERLER Altyapıdan A takım kadrosuna Turgutlu Belediyesporlu ...
Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü
YEREL HABERLER Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü
Manisa FK Guevin Tormin ile anlaştı
YEREL HABERLER Manisa FK Guevin Tormin ile anlaştı
Turgutluspor doğru yolda
YEREL HABERLER Turgutluspor doğru yolda
Manisa BBSK'lı dağcılar Türkiye'nin zirvesine tırmandı
YEREL HABERLER Manisa BBSK'lı dağcılar Türkiye'nin zirvesine ...
Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün sezon hazırlıklarını değerlendirdi “Turgutlu’yu futbolda mutlu bir şehir haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit ...
Başkan Çerçi Yuntdağı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Yuntdağı'nda incelemelerde bulundu
MASKİ, içme suyu depolarının tadilatına devam ediyor
YEREL HABERLER MASKİ, içme suyu depolarının tadilatına devam ediyor
Defineciler antik şehri ortaya çıkardı Manisa’da daha önce bulunan lahit ve sütunlardan dolayı 1. derece sit alanı ilan edilen Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tespit edilen onlarca antik dönem yapısı ortaya çıktı Kemerli odalar ve nişlerin olduğu yapıların orman içinde ağaçların altında kaldığı görülürken çevredeki tarlalarda ise çok sayıda sütun ve mimari eserlerin varlığı dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Defineciler antik şehri ortaya çıkardı Manisa’da daha ...
Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni gelişmeler 2 şüpheliden biri adli kontrol şartı ile diğeri de ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni ...
Manisa’da 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi