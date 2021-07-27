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Başkan Çelik ‘Şekerci Hüseyin Dede’ kitabını tanıttı Manisa’nın manevi mimarlarından biri olan ve halk arasında Şekerci Hüseyin Dede olarak tanınan Hüseyin Ayçiçek’in hayatı kitaplaştırıldı

İHA

Başkan Çelik ‘Şekerci Hüseyin Dede’ kitabını tanıttı Manisa’nın manevi mimarlarından biri olan ve halk arasında Şekerci Hüseyin Dede olarak tanınan Hüseyin Ayçiçek’in hayatı kitaplaştırıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’nın manevi mimarlarından, Allah dostu Şekerci Hüseyin Dede olarak bilinen Hüseyin Ayçiçek’i, yeni nesillere tanıtmak amacıyla Şehzadeler Belediyesi Kültür Yayınları tarafından çıkarılan ‘Manisa’nın Önde Gidenlerinden Şekerci Hüseyin Dede’ adlı kitabın tanıtımını yaptı. Başkan Çelik, “İstiyoruz ki Şekerci Hüseyin Dede’yi yeni nesiller de tanısın, anlasın. Okumak isteyenler kitabı Şehzadeler Belediyesi’nden ücretsiz olarak temin edebilir” dedi.
Şehzadeler Belediyesi, Manisa’nın önde gelenlerini yeni nesillere tanıtmak amacıyla hazırladığı kitaplara bir yenisini daha ekledi. ‘Manisa’nın önde gidenlerinden Şekerci Hüseyin Dede’ adıyla Yazar Halit Develioğlu tarafından kaleme alınan kitap, Şehzadeler Belediyesi Kültür Yayınlarının 7. eseri olarak hazırlandı. Kitabın tanıtımını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kitabın yazarı Halit Develioğlu ve Başkan Yardımcısı Bilal Demir ile birlikte yaptı. Şehzadeler ilçesinin tarih, kültür, tarım, ticaret, turizm gibi birçok özelliğinin olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, “Bunun yanında Şehzadelerimizin manevi sultanları da var. Müftü Alim Efendi’yi kahramanlıkları ve ilmiyle her yıl anıyoruz. Manisa’nın manevi mimarı, direği olarak kabul edilen Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemsettin Marmaravi Hazretlerini yad ediyoruz. Manisa’nın manevi sultanlarına sahip çıkma bağlamında ilk olarak Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemsettin Marmaravi Hazretlerinin hayatı ve eserlerinin bulunduğu kitabı Şehzadeler Belediyesi olarak Kültür Yayınlarımız kapsamında basmıştık. Yine bu büyük Allah dostunun haziresinin bulunduğu alanda kamulaştırma yaparak, alanı ziyaretçilerinin gönül rahatlığıyla ziyaret edebileceği bir alan şeklinde düzenlemiştik. Allah bize bu hizmeti nasip etti. Bunun için sonsuz şükrediyoruz” dedi.

“Şekerci Hüseyin Dede, şehrimizin önemli bir değeridir”
Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Yine Manisa’ya mühür vurmuş, Manisa’da gönüllere dokunmuş olan Şekerci Hüseyin Dede olarak bilinen bir Allah dostumuz vardı ki bizler de ona yetiştik onu tanıma fırsatı bulduk. Onun şekerlerinden yedik, ondan nasiplendik. Onu bütün Manisalılar bilir. Bütün Manisalıların gönlünde iz bırakmıştır. Fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın babası olmuş, tarihi Bedesten karşısındaki küçücük dükkanında insanların maddi ve manevi sıkıntılarına çözüm bulmak için sabah namazından yatsı namazına kadar faaliyet göstermiş bir büyüğümüz, şehrimizin bir değeridir. Şekerci Hüseyin Dede’nin hayatı ile ilgili bir çalışma yoktu. İstanbul’dan değerli dostumuz Yazar Halit Develioğlu kardeşimizle bu konuyu konuştuk. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Büyük bir emek harcadılar. Başta Şekerci Hüseyin Dedemizin ailesi olmak üzere, yakınları, sevenleri, onun ile uzun zaman bir arada bulunan dostları ile mülakatlar yapıldı. Bunun neticesinde de takdimini yaptığımız kitabımız hazırlandı.”

“Yeni nesillerin tanıması, anlaması gereken birisi”
‘Manisa’nın Önde Gidenlerinden Şekerci Hüseyin Dede’ ismiyle hazırlanan kitabın Şehzadeler Belediyesi Kültür Yayınlarına dahil edildiğini kaydeden Başkan Çelik, “İstiyoruz ki Şekerci Hüseyin Dede’yi yeni nesiller de tanısın, anlasın. Manisa’dan böyle bir Allah dostu geçti desin. Şekerci Hüseyin Dede yeni nesillerin tanıması, anlaması gereken birisidir. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ailesine, dostlarına, yakınlarına katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Okumak isteyenler kitabımızı Şehzadeler Belediyesi’nden ücretsiz olarak temin edebilir.” şeklinde konuştu.

Develioğlu kitabını Başkan Çelik için imzaladı
Manisa’nın tarihi ve kadim bir şehir, şehzadeler şehri olduğunu belirten Yazar Halit Develioğlu ise “Burada birçok Allah dostu var. Adı duyulmuş ya da duyulmamış. Şekerci Hüseyin Dede de bunların önde gelenlerinden. Avrupa’da ve Ortadoğu’da tanınan biri olmuş. Manisa’nın değil, belki ümmetin hizmetkarı olmuş. Bu kitabın hazırlanması bize nasip oldu, bu da bizi onurlandırdı.” şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından Yazar Develioğlu kitabını imzalayarak Başkan Çelik’e takdim etti.

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