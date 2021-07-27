Başkan Bilgin, eğitim için kollarını sıvadı Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı ihale edildi

Saruhanlı Belediyesi tarafından kaba inşaatı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan bin 500 öğrenci kapasiteli Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının ince işlerinin tamamlanması ve 835 metrekare çevre düzenlenmesinin yapımı için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce ihale düzenlendi.

Saruhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenen ihaleye katılan 3 firma, kapalı zarf içinde fiyat tekliflerini ihale komisyonuna sundu. 10 günlük itiraz süresinin ardından, en düşük teklifi verdiği belirlenen firma ile sözleşme imzalanacak.

İhale şartnamesine göre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işle başlanması ve yer tesliminden itibaren 240 gün içinde işin tamamlanması gerekiyor.



Başkan Bilgin: “Kollarımızı sıvadık, hayırlı olsun”

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ihalenin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Okulun kaba inşaatı 7 Mart 2018 tarihinde tamamlanmış. Ancak o tarihten sonra herhangi çalışma yapılmamış. Biz göreve geldiğimizde durumu inceledik ve söz konusu "eğitim" olduğu için hemen çalışma başlattık. Yüksekokul, Saruhanlı için gerçekten çok önemli, bu nedenle binanın geri kalan işlerini tamamlayıp, okulu eğitime açmak için ihaleye çıktık.”



“Mevcut okul binası yetersiz geliyor”

Başkan Bilgin, Saruhanlı'da 1990'lı yıllarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait bir binada eğitime başlayan mevcut Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının yetersiz olduğunu ve ihtiyaca cevap veremediğini kaydetti.

Okulda hali hazırda şu an Gıda Teknolojisi ve İşletme Yönetimi olmak üzere 2 bölüm bulunduğunu ve bu bölümlerde 400 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Başkan Bilgin, yeni okul hizmete açıldığında ilave yeni bölümlerin açılacağını 400 olan öğrenci sayınının bin 500'lere çıkacağını söyledi.

Yeni okulun Saruhanlı'ya ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Bilgin, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.