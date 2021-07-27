Sağlıkçıların objektifinden Manisa’nın geceleri

Manisa Şehir Hastanesi çalışanları tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’nda, ‘Bu Şehrin Geceleri Fotoğraf Sergisi’ açıldı. Sergi açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı.

Manisa Şehir Hastanesi çalışanları tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’nda ‘Bu Şehrin Geceleri Fotoğraf Sergisi’ açıldı. 9 sağlık çalışanı tarafından çekilen 30 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışını Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Kesilen kurdele ile yapılan açılışın ardından protokol üyeleri sergide yer alan fotoğrafları gezerek, eser sahipleri tarafından bilgi aldı. Serginin gezilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Özcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarına kültür etkinliklerinde destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

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