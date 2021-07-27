Turgutlu Belediyesi üç mahallede yolları yeniliyor

Turgutlu Belediyesi gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarıyla üç mahallenin daha yol sorununu ortadan kaldırıyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücülerin ve yayaların güvenliği sağlamak adına yol çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Turgutlar ve Kurtuluş Mahalleleri kesişiminde bulunan Turgutlar Yolu ve Yeni Mahalle Şebboy Sokakta yol yenileme çalışmaları kapsamında yoğun kullanımdan dolayı deforme olan eski kaplamalar iş makineleriyle kaldırılıyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise parke ve bordür taşı döşemesi yapılarak yollar yeni ve güvenli görünümüne kavuşmuş olacak.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke ve bordür taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Subaşı Mahallesi Gündoğu Sokakta bordür tamiratını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Hemşehrilerimizin güvenliği ve konforu için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Kendi imkanlarımızla sürdürdüğümüz çalışmalar doğrultusunda Turgutlar ve Kurtuluş Mahallelerimiz ile Yeni Mahallemizde eskiyen ve bozulan yolları kaldırıp yeni yollarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bununla birlikte yol yenileme çalışmalarımızla araç ve yaya trafiği için yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız. Turgutlu’muz için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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