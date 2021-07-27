YEGEM ile istedikleri okullara yerleştiler

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) LGS sonuçları yüz güldürdü. Merkezde sınava hazırlanan öğrencilerin yüzde 90’ı istediği liseye yerleşti.

Tüm 8. sınıf öğrenci ve velilerinin heyecanla beklediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nın tercih sonuçları açıklandı. Sınava Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) ile hazırlanan öğrenciler emeklerinin karşılığını aldı. YEGEM’de eğitim alan öğrenciler istedikleri okullara yerleşti. Başta fen lisesi olmak üzere birçok nitelikli okula öğrenci göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu zorlu süreci başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada etkili olan COVİD 19 pandemisi en çok öğrencileri etkiledi. Öğrencilerimiz sınavlara zaman zaman uzaktan hazırlanmak zorunda kaldı. Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi olarak öğretmenlerimiz öğrencilerimizle birlikte zorlu bir maratonu tamamladı. Tabi emeklerinin karşılığını alarak Liselere Giriş Sınavı (LGS) büyük başarı yakaladı. Birçok öğrencimiz fen, sosyal bilimler olmak üzere nitelikli okullara yerleşti. YEGEM’i tercih eden öğrencilerimize, ailelerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. ” dedi.



"Öğretmenlerimiz her zaman yanımızdaydı"

Sınava YEGEM ile hazırlanarak istediği okulu tercih eden Selçuk Akı verilen eğitimden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Vestel Ortaokulunda okuyordum. Burada aldığım eğitimden, öğretmenlerimin ilgisinden dolayı çok mutluyum. Belki buraya gelmeseydim istediğim okulu kazanamayabilirdim. Öğretmenlerimiz her zaman yanımızdaydı. Sürekli bizi motive ettiler. Hedefim doktor olmak.”

Merkezde verilen eğitimle oğlunun sınavda başarılı olduğunu belirten Baba Halil Fatih Akı ise, “Oğlum YEGEM ile sınava hazırlandı. Sınavda güzel de bir puan aldı. Merkezden çok memnun kaldık. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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