Covid-19 geçiren başkan ilçesine sağlıkçı anıtı yaptırdı

Bir yıl önce Covid19 hastalığı geçiren Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid19 ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithafen, İlçedeki Devlet Hastanesinin yanına "Sağlıkçı Anıtı" yaptırdı.

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid19 sürecinde sağlık çalışanlarının canla, başla görev yaptığını, onların bu fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda sağlık çalışanları için ilçeye anıt yapmaya karar verdiklerini dile getiren Başkan Bilgin, şu bilgileri aktardı:

"Geçen yıl ekim ayında Covid19 hastalığı geçirdim. 17 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 gün hastanede tedavi görmüş biri olarak sağlık çalışanlarının ne şartlar altında çalıştığına ben bizzat şahit oldum. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Bu zorlu süreçte ailelerinden ve evlerinden uzak, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalıştılar. Onlara olan teşekkür ve şükranlarımızı sunmak için İlçemizdeki Devlet Hastanesinin yanındaki orta refüjde ‘Sağlıkçı Anıtı’ yaptık. Hayırlı olsun."

Başkan Bilgin, montajı tamamlanan anıtlardan ilkinin hastalığın bulaşma evresini temsil ettiğini, ikincisinin aşı olmanın önemini yansıttığını, üçüncüsünün ise sağlık çalışanlarının başarısını simgelediğini anlattı.

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