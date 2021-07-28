Köpeğe çarpmamak için yön değiştiren otomobil devrildi: 5 yaralı

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nden geçen GölmarmaraSalihli karayolunda saat 03.15 sıralarında meydana geldi. A.U. (30) idaresindeki 34 BOM 620 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü manevra yaptığı sırada yol kenarındaki şarampole savruldu. Kazada aracın sürücüsü A.U. (30) ile yolcu olarak bulunan F.N.U. (27), S.Ö.Ş. (27), A.A.Ş. (29), F.B. (37) hafif yaralandı. Yaralılar Gölmarmara Devlet Hastanesi'nde ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.