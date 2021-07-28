Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncu seçmeleri başladı

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Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonda sahneleyeceği oyunlar için oyunculuk seçmelerine başladı.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu 2021 2022 sezonuna hazırlayacağı iki yetişkin oyunu için oyunculuk seçmelerine başladı. 25 yaş yaş üzeri erkek kursiyer oyuncu adayları için yapılacak seçmeler Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu stüdyosunda gerçekleştirilecek. Seçmelere katılmak isteyen adayların Yunusemre Belediyesi yeni hizmet binasında bulunan Kent Tiyatrosu'na bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor. Seçmeler ve oyun provaları mesai saatleri dışında ve hafta sonları yapılacak. Detaylı bilgi almak isteyenler Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndan ya da 0539 724 55 39 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.

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