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71 yaşında liseyi bitirdi, hedefi üniversite Manisa'da açık öğretim lisesini bitiren 71 yaşındaki Serpil Sözer, ölen torununun anısına üniversite sınavına da girecek

İHA

71 yaşında liseyi bitirdi, hedefi üniversite Manisa'da açık öğretim lisesini bitiren 71 yaşındaki Serpil Sözer, ölen torununun anısına üniversite sınavına da girecek

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 çocuk ve 6 torun sahibi 71 yaşındaki Serpil Sözer, ilerleyen yaşına rağmen okuma azmini kaybetmeyerek açık öğretim lisesinden mezun oldu. Diplomasını alan Sözer, önümüzdeki yıl üniversitede okurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden torununun anısına üniversite sınavına gireceğini söyledi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde açık öğretim lisesini bitiren 71 yaşındaki Serpil Sözer, Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törenle diplomasını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak’ın elinden aldı. 71 yaşında açık öğretim lisesi diplomasını 69.92 not ortalamasıyla almaya hak kazanan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Sözer, "İlkokulu Denizli Saray 24 Mayıs İlkokulunda 1961 senesinde bitirdim. Ortaokulu annem ve babam, daha doğrusu babaannem engellediği için okuyamadım. 1964 yılında evlendim. 3 çocuğum oldu. 3'ünü de üniversitede okuttum. Torunlarım oldu, onlar da üniversiteyi bitirdi. 4. torunum üniversitede okurken bir buçuk sene önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mümkün olursa seneye torunumun ruhunu şad etmek için üniversite sınavına girmek istiyorum" dedi.

"Ben bu yaşta başardıysam onlar da başarır"
Gençlere okumayı tavsiye eden Sözer, "Okumayı çok seviyorum. Eşim öğretmendi. Acıpayam'da öğretmenlik yaparken tüm dünya edebiyatını okudum. Okumayı çok severim. Arıcılık yaptık, dikiş diktim, tezgah dokudum. Öğretmenlerin maaşlarını düzenledik çocuklarımla, eşimle birlikte. Bütün meslekleri yaptım. Bu yaşta bunca sıkıntıya rağmen gene de okudum, öğrenmeye gayret ediyorum. Üniversiteyi de okumak istiyorum. Gençler okusunlar, okunsunlar. Onlara okuma şevkini vermek için bu yola çıktım. Ben bu yaşta başardıysam onlar daha iyi başarırlar, çünkü bütün imkanlar onların elinde" diye konuştu.
Serpil Sözer'e diplomasını takdim eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak ise şunları söyledi:
"Sizdeki bu heyecan, bu şevk inşallah tüm gençlerimize örnek olur. Biz halk eğitim olarak halkımızın isteği doğrultusunda binlerce kurslar açıyoruz. Bu doğrultuda başarınızı tebrik ediyor, gençlerimize örnek olmasını diliyorum."
Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç da 71 yaşında açık öğretim lisesini başarıyla tamamlayan Serpil Sözer’i tebrik ederek, ilerleyen yaşına rağmen öğrenme azminin tüm gençlere örnek olduğunu ifade etti.

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