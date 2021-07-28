Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi, kent genelinde asfalt serim ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız devam eden asfalt serim çalışmaları yeni bir noktada daha tamamlandı. Şehir merkezi ile ova yollarını birbirine bağlayan, Albayrak Mahallesi Dikmen Sokak ile 1. Kanal arasındaki yolda 3 bin metrekarelik asfalt serimi gerçekleştirildi.



Özgün Sokakta sorunlar çözülüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yıllardır büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı ve pek çok kazanın meydana geldiği Kurtuluş Mahallesi Özgün Sokakta yol yenileme çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Çalışmaların sona erdiği ilk etapta 63 metreküp beton atımı yapıldı. Özgün Sokağın ikinci etabında ise çalışmalar başladı.



“Turgutlu’muzun katma değerini yükseltecek çalışmaları gerçekleştiriyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Vatandaşlarımızın yıllardır mağduriyetler yaşadığı ve Turgutlu’muz için adeta kangren haline gelen sorunlarını dur durak bilmeden çözmeye devam ediyoruz. Ova yollarımız ve şehir merkezimizde başlattığımız asfalt atağında, bugün itibariyle Albayrak Mahallesi Dikmen Sokak ile 1. Kanal arasındaki yolda asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Bununla birlikte yıllardır çözüm bekleyen, geçmişte pek çok kazanın meydana geldiği Özgün Sokaktaki yol yenileme çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık ve ikinci etabında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Hemşehrilerimizin yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak, Turgutlu’muzun katma değerini yükseltecek tüm çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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