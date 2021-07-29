Duyarlı kahveciden aşı uyarısı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kahvehane işletmecisi Engin Türkol (42), kahvehanesinin pencere camlarına astığı levhalarla müşterilerine Covid19 aşısı olmaları için uyarılarda bulundu.
Duyarlı kahvehane işletmecisi Engin Türkol, kendisinin iki kez Covid19 aşısı olduğunu, işyerine gelen müşterilerini de sürekli aşı olmaları konusunda uyardığını belirterek, "Korona virüs vakaları çıktığından bu yana kahvehaneler 1,5 yıldan bu yana kapalı kaldı. İnanın işyerime gelen müşterilerimin adını bile unuttum. Yeniden izin verildi çok şükür işyerlerimizi açtık. Ne güzel ama vatandaşlarımızda Covid19 aşılarını mutlaka olsunlar. Bu nedenle işyerime gelenleri uyarmak için, aşı olmaları, sosyal mesafeyi uymaları, maske takmalarını belirten levhaları işyerimin pencere camlarını astım. Ne olur, mutlaka aşılarınızı olun rahata kavuşalım." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.