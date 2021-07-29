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Sağlıkçılar toplu sözleşme öncesi taleplerini anlattı Manisa Sağlık Sen Şubesi üyeleri Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması düzenleyerek pazartesi günü başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi istek ve taleplerini sıraladı

İHA

Sağlıkçılar toplu sözleşme öncesi taleplerini anlattı Manisa Sağlık Sen Şubesi üyeleri Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması düzenleyerek pazartesi günü başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi istek ve taleplerini sıraladı

Manisa Sağlık Sen Şubesi üyeleri Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması düzenleyerek pazartesi günü başlayacak olan 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesi istek ve taleplerini sıraladı.
Manisa’da sağlık çalışanları Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması düzenleyerek 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesinde sağlık çalışanları olarak sözleşmeden beklentilerini anlattı. Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptığı açıklamada, “MemurSen Genel Merkezimizin, üç gün önce düzenlemiş olduğu basın toplantısının ardından, önümüzdeki pazartesi de bu tekliflerin kabul edilmesi için sendika olarak masadaki yerimizi alacağız. Şu bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak.” dedi.

"Masada tüm taraflardan icraat bekliyoruz"
Eskilerin, ‘Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz’ lafını hatırlatarak açıklamasına devam eden Irgatoğlu, “Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir ki; kurumları ve sistemleri ayakta tutan esas unsur insandır ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinde de bu unsur vatandaşa hizmet noktasında fedakârca çalışan sağlık çalışanlarıdır. Son pandemi sürecinde yaşananları, başta siz değerli basın mensupları olmak üzere 84 milyon vatandaşımız da takip etmektedir. Dolayısıyla böyle zor bir dönemde asıl olan canını dişine takarak; çalışan, emek veren, alın teri akıtan ve bedel ödeyen kıymetli sağlık çalışanlarının memnuniyetini sağlamak olmalıdır. Bu anlamda pazartesi günü başlayacak olan Toplu Sözleşme görüşmelerini büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Biz periferiden merkeze doğru sesimizi yükselterek ifade etmek istiyoruz ki; sağlık çalışanları artık takdire, teşekküre ve alkışa doydu. Masada tüm taraflardan icraat bekliyorlar, sorunları çözüm, haklı talep ve beklentileri de karşılansın istiyorlar.” diye konuştu.
Toplu Sözleşme öncesi genel merkezlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 81 maddeden oluşan teklif paketini sunduğunu hatırlatan Irgatoğlu, “Öncelikle MemurSen olarak tüm kamu çalışanları adına teklifte bulunduğumuz hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 yılı için yüzde 21 zam, 2023 yılı için yüzde 17 zam. 2022’de yüzde 3, 2023’de yüzde 3 refah payı. 600 TL seyyanen zam. Emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi. 3 ayda bir 134 TL olarak ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesinin 2022’de 450 TL, 2023’te 540 TL olarak ödenmesi. 3600 ek gösterge vaadinin bir an önce hayata geçirilmesi. Saymış olduğumuz bu talepler elbette sağlık çalışanları için de geçerlidir.” dedi.

Sağlıkçılar için talepler
Sayılan maddelerin haricinde sağlık çalışanları adına teklifte bulundukları bazı önemli maddelerden de bahseden Irgatoğlu şunları söyledi: “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek ödemeleri en az yüzde 40 oranında artırılmalıdır. Özel hizmet tazminatları 40 puan artırılmalıdır. Nöbet ücretleri en az yüzde 50 oranında arttırılmalıdır. 4/B, süresiz sözleşmeli personeller ile vekil ebe/hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları 3+1 statüsüne geçirilmeli. 3 yılını dolduranlar kadroya alınmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışanların, sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilerek oranı 50 puana çıkarılmalıdır. Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler sınıfı için döner sermaye tavan oranları yüzde 20 arttırılmalıdır. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. Gelir vergisi yüzde 15’i aşmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Tüm sağlık çalışanlarına 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL giyecek yardımı verilmelidir. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalıdır. Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimli yararlanmalıdır. İdari izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanlarına nöbet ücreti verilmelidir. Büyük bir mağduriyet olarak gördüğümüz İcap nöbet ücretleri tüm personele ödenmelidir. Üniversite hastanesi çalışanlarına eş durumu, sağlık, can güvenliği gibi mazeret tayini ve becayiş hakkı verilmelidir. Geçici görev yolluk ücretleri günümüz şartlarına göre güncellenerek, artırılmalıdır. Ebelere de hemşireler gibi aile danışmanı ve işyeri hemşiresi olabilme hakkı verilmeli. 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan yardımcı sağlık hizmetleri kavramından ‘yardımcı’ ibaresi çıkartılmalıdır. Bunların yanı sıra Sağlık çalışanlarının sabit ödemeleri aşamalı olarak genel bütçeye aktarılmalıdır. Pandemide onca şehit veren sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir. Sağlık Sen olarak tüm bu taleplerimizin kabul görmesi için bütün mecralarda ortaya koyduğumuz mücadelemize devam edeceğiz.”
Düzenlenen basın açıklaması sağlıkçıların ve vatandaşların alkışlarıyla sona erdi.

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