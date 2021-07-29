Manisa Büyükşehir'den Manavgat yangınına destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınlarına destek amacıyla araç ve personel desteği sağladı.

Türkiye’nin güney kesimlerinde 28 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde başlayan ve çok sayıda bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarına müdahale amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından araç ve personel desteği sağlandı. Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de hızla olay yerine hareket etti. Türkiye'nin güneyini esir alan yangınların yürekleri de yaktığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Antalya ilimize bağlı Manavgat ilçesiyle başlayan daha sonra Akseki ile devam eden ve ülkemizin güney bölgesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için devletimiz imkanlarını seferber ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de araç ve personel desteği sağladık. Yangından etkilenen diğer illerimize de desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim. İnşallah kısa sürede kontrol altına alınır. Yangından etkilenen tüm illerimize, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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