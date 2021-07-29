Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser ile birlikte kent genelinde ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları incelemelerde bulundu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, ekiplerin merkez ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmaları yakından takip eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tüm gününü sahada geçirdi. Güne ilk olarak Erbiller Sanayi Sitesinde başlayan Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser, Erbiller Sanayi Sitesinde yakında tamamlanacak olan yol yenileme çalışmalarını inceledi ve sanayi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Çetin Akın, Erbiller Sanayi Sitesindeki incelemelerinin ardından Soğuk Hava Deposunun yerine yapılacak olan Sanayi Çarşısı proje alanına giderek çalışmaların son durumunu başkan yardımcıları ile birlikte değerlendirdi.

Başkan Akın ve başkan yardımcıları ayrıca Yeni Mahalle Şebboy Sokak, Turgutlar ve Kurtuluş Mahalleleri kesişimindeki Turgutlar Yolu ve Kurtuluş Mahallesi Özgün Sokakta yapımı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden yol yenileme, Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu Sokaktaki yol açma ve bordür taşı döşeme ile Samiye Nuri Sevil Ortaokulu’nda gerçekleştirilen istinat duvarı yapımı ve parke taşı tamiratı çalışmalarını yakından takip etti.

Çalışmaların ardından açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın şunları söyledi: “Turgutlu’muzun dört bir yanında kendi imkanlarımızla sürdürdüğümüz çalışmaları yakından takip ediyor, hemşehrilerimizle bir araya gelerek çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Turgutlu’muz için gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların sonucunda vatandaşlarımızın memnuniyetlerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarla vatandaşlarımızın çok uzun yıllardır yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Mutlu, huzurlu ve daha güzel bir Turgutlu’yu hep birlikte yaratıyoruz.”

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