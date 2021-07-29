Kaza sonrası hastanın el ve ayaklarından yatağa bağlandığı iddiasına açıklama (2)

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa Valiliği, Yılmaz C.'nin, motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca elleri ve ayaklarından yatağa bağlı bekletildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklmada, şöyle denildi:

"Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında Salihli ilçesi Devlet Hastanesi'ne götürülen hastaya ilişkin 'Manisa'da kaza geçiren hastayı eli ve ayağından yatağa bağladılar' başlıklı haberler yer almıştır. Hasta 2'nci basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle 28.07.2021 tarihi saat 23.00 sularında Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, Salihli Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen hususlara ilişkin valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır."

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-07-29 18:08:02



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