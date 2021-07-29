Manisa Valiliğinden terör operasyonu açıklaması

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde gözaltına alınan PKK/PYD şüphelisi 2 şahsın, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalandığını, şahısların orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu olmadığını açıkladı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir” denildi.

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