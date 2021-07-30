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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli Kudret Demir Ortaokulu, Voleybol Lisesine 7 öğrenci gönderdi

İHA

Salihli Kudret Demir Ortaokulu, Voleybol Lisesine 7 öğrenci gönderdi

Manisa’nın Salihli ilçesine voleybolda ilham olmaya devam eden Kudret Demir Ortaokulunun, 7 öğrenci daha Ankara Voleybol Spor Lisesini kazandı.
Bugüne kadar Voleybol Spor Lisesine 6 öğrencisini gönderen Salihli Kudret Demir Ortaokulu, bu yıl yapılan yetenek sınavında başarı gösteren Aylin Polat, Emine Karabacak, Ayça Örnek, Elif Savranoğlu, Ezgi Turan, Pelin Çelik ve Şevvalay Nardalı, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı.
Bu başarının diğer gençlere de örnek olması temennisinde bulunan Okul Müdürü Sabahattin Çatal, Spor Lisesine kazanan öğrencilerini kutladı. Toplamda 10 öğrenciyi Spor Lisesine gönderdiklerini anlatan Çatal, “Şimdi çok çalışıp, hayallerinize özgürce ulaşma vaktidir. Sporcularımızın Türk voleyboluna önemli hizmetleri olacağından şüphemiz yok. Hem Salihli’yi en güzel şekilde temsil edecekler, hem Manisa’nın adını tüm Türkiye’ye duyuracaklar, hem de tüm kızlara ilham olacaklar. Hepinizin şansı bahtı yolu açık olsun” dedi.
Voleybol Lisesini kazanan öğrenciler ise bu başarıda kendilerine hep destek olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Okul Müdürü Sabahattin Çatal, Müdür Yardımcıları Muzaffer Tosun ve Ertuğ Gözaydın, Beden Eğitimi öğretmenleri Cenk Diril ve Aytaç Akyıldız, TVF hazırlık grubu ve Anka Voleybol Antrenörleri Didem İzgi ve Funda Yılmaz ile Salihli Belediyesi Voleybol Antrenörleri ve en büyük destekçisi olan ailelerine teşekkür etti.

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