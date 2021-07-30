Arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan kavgada arkadaşı tarafından sırtından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde dün akşam çıkan kavgada arkadaşı tarafından tabancayla sırtından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi Veli Koşar Sokak üzerinde dün akşam saat 23.30 sıralarında Doğukan Poyraz Kahraman (25) ve Mustafa Ş. (26) isimli iki arkadaş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Mustafa Ş., yanındaki tabancayla Kahraman’ı sırtından vurdu. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Doğukan Poyraz Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, arkadaşını vurduktan sonra kaçan Mustafa Ş.’nin yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

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