Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris’te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris’te

İHA

Manisa İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris’te

Marmaris ve Manavgat’ta ormanlık alanda başlayan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlar seferber oldu. Dün akşam saatlerinde yangın bölgesine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de, yangın söndürme çalışmalarında göreve başladı.
Ülke genelinde başlayan ve çok sayıda bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarının kontrol altına alınması için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de, gelen çağrı üzerine Marmaris ve Manavgat’ta devam eden yangının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara katıldı. Dün akşam saatlerinde yangın bölgelerine ulaşan ekipler, cansiperane yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.
“Dualarımız tüm ekiplerimizle”
Yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Yangınların kontrol altına alınması için cansiperane yürütülen çalışmalara ekiplerimiz de destek oluyor. Dualarımız bir an bile durmadan yorulmadan mücadele edem tüm ekiplerimizle” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar geleneksel el halısını yaşatacak
YEREL HABERLER Kadınlar geleneksel el halısını yaşatacak
Sarıgöl’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 ...
Arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan kavgada arkadaşı tarafından sırtından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını ...
Salihli Kudret Demir Ortaokulu, Voleybol Lisesine 7 öğrenci gönderdi
YEREL HABERLER Salihli Kudret Demir Ortaokulu, Voleybol Lisesine 7 ...
Turgutlusporlu Hamit şampiyonluğa inanıyor
YEREL HABERLER Turgutlusporlu Hamit şampiyonluğa inanıyor
Tartıştığı çocukluk arkadaşını, tabancayla sırtından vurup öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı çocukluk arkadaşını, tabancayla sırtından ...
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar Manisa'da araçlarında uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucuyla ...
Manisa ekonomisi büyümeye devam ediyor Manisa TSO temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa ekonomisi büyümeye devam ediyor Manisa TSO ...
Zabıtadan fiyat ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fiyat ve hijyen denetimi
Soma'da orman yangını (3)
YEREL HABERLER Soma'da orman yangını (3)
Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa Valiliğinden terör operasyonu açıklaması
YEREL HABERLER Manisa Valiliğinden terör operasyonu açıklaması
Manisa Valiliği'nden Turgutlu'da yakalanan 2 PKK'lı ile ilgili açıklama- Yeniden
YEREL HABERLER Manisa Valiliği'nden Turgutlu'da yakalanan 2 PKK'lı ...
Soma'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Soma'da orman yangını (1)
Manisa'da orman yangını başladı Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına 8 arazöz müdahale ediyor
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını başladı Manisa'nın Soma ...
Orman yakmak için 3 ilde keşif yapan 2 PKK'lı Turgutlu'da yakalandı
YEREL HABERLER Orman yakmak için 3 ilde keşif yapan 2 PKK'lı ...
Orman yangını çıkarmak için gelen PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı MİT, Emniyet ve Jandarmadan ortak operasyon Manisa, İzmir ve Bursa'da orman yakmak için keşif yaptıkları tespit edilen PKK üyesi iki kardeş Manisa'da yakalandı
YEREL HABERLER Orman yangını çıkarmak için gelen PYD/PKK'lı 2 ...
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ağladı
YEREL HABERLER Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede ...
Turgutluspor'lu Hamit Kulya'dan yeni sezon öncesi açıklamalar
YEREL HABERLER Turgutluspor'lu Hamit Kulya'dan yeni sezon öncesi ...
Kaza sonrası hastanın el ve ayaklarından yatağa bağlandığı iddiasına açıklama (2)
YEREL HABERLER Kaza sonrası hastanın el ve ayaklarından yatağa ...
Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi
Manisa Büyükşehir'den Manavgat yangınına destek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den Manavgat yangınına destek
Altyapıdan A takımı bir isim daha
YEREL HABERLER Altyapıdan A takımı bir isim daha
Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi