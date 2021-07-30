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Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat başlıyor Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasadın 5 Ağustos’ta, ihracatın ise 6 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı

İHA

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat başlıyor Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasadın 5 Ağustos’ta, ihracatın ise 6 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, dünyaca ünlü Manisa’nın tescilli ürünü çekirdeksiz Sultani üzümde hasadın 5 Ağustos’ta, ihracatın ise 6 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.
Sofralık Sultani çekirdeksiz üzümün hasadına 5 Ağustos'ta, Mevlâna (Razaki) sofralık üzümünün hasadına ise 11 Ağustos'ta başlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde yetişen önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan Sultani çekirdeksiz çeşidi sofralık üzüm ile Mevlana (Razakı tipi) çeşidi sofralık üzümün hasat ve ihraç tarihlerinin belirlenmesi, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri'nin katılımlarıyla kurulan komisyon tarafından belirlenmektedir. Koparıldıktan sonra olgunlaşmaya devam etmeyen meyve türlerinden olan üzümün erken hasat edilmesi ihracatta sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Üzümün vardığı yerdeki pazar isteklerini karşılayacak olgunlukta hasat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilimiz ve ülkemiz ihracatında stratejik bir ürün olan üzümün hasat ve olgunluk kriterlerini sağlaması oldukça önem arz etmektedir. Bu kriterlerin oluşup oluşmadığını tespit amacıyla Manisa (SalihliAlaşehirSarıgöl) ve Denizli (Buldan) bölgelerinde bağlar gezilmiş, bölgeyi temsil eden toplam 16 adet bağdan numune alınmış, alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları 30 Temmuz tarihinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek Sultani çekirdeksiz çeşidi sofralık üzüm ile Mevlana (Razakı tipi) çeşidi sofralık üzüm için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Buna göre sofralık Sultani çekirdeksiz üzümün 5 Ağustos 2021 tarihinde kesimine, 6 Ağustos 2021 tarihinde ihracatına, Mevlana (Razakı tipi) çeşidi üzümün 11 Ağustos 2021 tarihinde kesimine, 12 Ağustos 2021 tarihinde ihracatına karar verilmiştir” dedi.

Manisa'da geçen yıl 200 bin ton üzüm ihracatı yapıldı
Üzümün değerlendirme şekillerinin çeşitliliği, iç piyasa tüketimi ve ihracattaki payı ile Türkiye’nin tarımında önemli bir yeri olan, bu nedenle de büyük bir çiftçi kesiminin uğraş alanı ve doğrudan gelir kaynağını oluşturan değerli bir ürün olduğunu dile getiren Öztürk, “İlimizde 833 bin dekar alanda bağcılık yapılmaktadır. Yüzde 95 oranında Sultaniye üzüm yetiştirilmektedir. Özellikle çekirdeksiz üzüm çeşitleri, kurutmalık yanında sofralık olarak değerlendirilebilme özellikleri nedeniyle tüm dünya üzerinde üreticiler tarafından en çok ilgi görmektedir. Sofralık üzümlerde iyi kalite çeşidin orta büyüklükte homojen salkım, karakteristik renk, bir örnek tane, istenilen tat ve dokuya sahip olmasıdır. Geçen yıl çoğunluğu Sultani çekirdeksiz üzüm olmak üzere ilimizden yaklaşık 200 bin ton sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirilmiştir. Üzüm sezonunun milletimize, çiftçimize, ihracatçımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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