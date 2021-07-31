Alaşehir Belediyesinden Marmaris yangınına yardım eli

Alaşehir Belediyesi, orman yangınıyla mücadele eden Muğla’nın Marmaris ilçesine destek olmak amacıyla takviye ekip ile birlikte yardım kolisi gönderdi.

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları devam ederken, bu zorlu mücadeleye Alaşehir Belediyesinden de destek geldi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun talimatıyla Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının söndürülme çalışmalarına destek olmak amacıyla su tankeri, ekipman ve yardım kolisi gönderildi. Zabıta müdürlüğü önünden takviye ekibi Marmaris’e uğurlayan Başkan Öküzcüoğlu, “Tüm yurdumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele veriyoruz. Bununla ilgili biz de belediyemiz olarak Marmaris’e yangın söndürmede kullanmak üzere araçlarımızı, tankerimizi ve yardım kolilerimizi yollayarak, o bölgedeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bir nebze çözmek amacıyla araçlarımızı yola çıkarıyoruz. İnşallah en kısa zamanda yangınların söndürülmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini temenni ediyorum. Ormanlar bizim akciğerimiz şu an ciğerlerimiz yanıyor. Tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun” dedi.

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