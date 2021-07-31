Turgutlu Belediyesinde spora 'Engel' yok

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen “Mutlu Cuma” isimli proje kapsamında, özel gereksinimli çocuklara yönelik spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

Her yaştan Turgutlulu’nun yüzünü gülümseten projelere imza atan Turgutlu Belediyesi, “Mutlu Cuma” projesiyle bu kez özel gereksinimli çocukların yüzünü güldürdü. Cuma günü ilki gerçekleştirilen projede özel gereksinimli çocukların aileleri de yer aldı, aileler ve çocuklar birbiriyle tanıştı. Çocukların kontrollü bir şekilde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek spor yapılması sağlandı. Bu sayede aileler ve özel gereksinimli çocuklar keyifli vakit ve özel anlar yaşadı.

Mutlu Cuma projesinin hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Mutlu Cuma’ isimli projemizde hem özel gereksinimli çocuklarımızın hem de ailelerimizin rahat bir nefes almalarını, keyifli vakit geçirmelerini hedefledik. Bugün ilki gerçekleşen projemiz oldukça başarılı bir sonuç elde etti. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu projeye kıymet veriyor, yanlarında oluyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın sosyal yaşama aktif olarak katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımız ve projelerimiz artarak devam edecek. Bu projenin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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