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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gördes’te 8 mahalleyi sevindiren yol çalışması

İHA

Gördes’te 8 mahalleyi sevindiren yol çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde 8 mahalleyi birbirine bağlayan 20 kilometrelik grup yolunda temel serme çalışmalarını tamamladı. Kısa süre içerisinde asfaltlanarak yenilenecek olan yol; yaş sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu bölgedeki vatandaşları sevindirdi.
Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda vatandaşların her zaman yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde yaş sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu bölgede; 20 kilometrelik güzergah üzerinde temel serme çalışmalarını tamamladı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ile birlikte Gördes ilçesinde yapılan temel serme çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Büyükşehir heyetine bölge muhtarları da eşlik etti.
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, yol üzerinde yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı teknik ekibi olarak Gördes’teki yol yapım çalışmalarını yerinde inceliyoruz. 20 kilometrelik güzergahın tüm altyapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Bu altyapı çalışmaları kapsamında yol genişletme, viraj alma, su geçişleri, alt temel ve temel çalışmaları gerçekleştirildi. Beğel, Börez, Dutluca, Balaz, Efendili, Oğulduruk ve civar mahalleleri kapsayan 20 kilometrelik bir grup yolu üzerindeyiz. Burada muhtarlarımızı ziyaret edip yol hakkındaki görüşlerini aldık. Önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde kaplama yapacağımızın müjdesini vermeye geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını ilettik. En kısa zamanda yolun kaplamasını da bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun, kazasız belasız kullanılsın” diye konuştu.
Oğulduruk Mahallesi Muhtarı Abdullah Doğru, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e bu temel çalışması ve satih kaplama çalışması için teşekkür ediyoruz. Temel çalışmamız çok güzel oldu. Satih kaplamanın başlamasını bekliyoruz. Sağ olsunlar” dedi.
Börez Mahalle Muhtarı Mustafa Adıgüzel ise “Cengiz Başkanımız başta olmak üzere yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yolun temel seriminde çok güzel bir çalışma yapıldı. Asfaltın atılmasıyla çok daha güzel bir yol olacak. 30 sene önce açılan bir yol burası. Şimdi bir 30 sene daha ardımıza bakmayız” diye konuştu.
Efendili Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Kızıl da “Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Önümüzdeki 30 yılı kurtaracak bir yol oldu. Çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
8 mahallenin bu yolu beklediğini aktaran MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, “Gördes’imizin en uzun grup yollarından birisi üzerindeyiz. Kanayan bir yaramızdı. Bu bölgede yaş sebze ve meyve üretiminde önde gelen mahallelerimiz var. Bu yolu bekliyorlardı. Sözünü vermiştik, sağ olsun Cengiz Başkanımızın talimatıyla yolun altyapısını yaptık. Yaklaşık 10 gün içerisinde asfaltlaması da başlayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansınlar. Başta Cengiz Ergün başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “20 kilometrelik 8 mahalleyi birbirine bağlayan güzergahta temel çalışması tamamlandı. Allah nasip ederse bir 10 günlük süre içerisinde satih kaplama çalışmasına başlanacak. Bölgede yaş sebze ve meyve üreticilerinin olması, yenilenecek yol ile ihracat beklentilerinin artması bizleri mutlu etti. Vatandaşlarımızın faydasına olacak, önemli bir çalışma. Bu yolun yapımının kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum, vatandaşlarımızın güzel bir şekilde kullanmalarını diliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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