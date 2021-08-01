Sarıgöl’de trafik kazası: 1 yaralı

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Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

M.A. (50) adlı sürücü, yönetimindeki 06 ZM 327 plakalı çekici ile EşmeAlaşehir istikametinde ilerlediği esnada aracın freninin boşalması ile şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, M.A. yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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