Turgutlu Belediyesinden tercih hizmeti

Turgutlu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerinin yanında oluyor. Üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Turgutlu’nun 2 noktasında kurulan tercih merkezleri ile gençlere en doğru tercihi yapmaları için yardım edecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın göreve gelmesiyle başlatılan projenin bu yıl üçüncüsü hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda binlerce üniversite adayına danışmanlık hizmeti sunan Üniversite Tercih Merkezi projesi bu yıl da gerçekleşecek. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla Turgutlu Belediyesi 213 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemi için ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek. Proje kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi (TURBEM) ve Eski Belediye Binası olmak üzere iki noktada üniversite adaylarına tercih konusunda destek olunacak.

Üniversite Tercih Merkezi projesiyle TURBEM öğrencileri, Turgutlu’da yaşayan ve üniversite tercihlerini doğru bir şekilde yapmak isteyen tüm adaylar TURBEM ve Eski Belediye Binasına gelerek tercih uzmanlarının yardımlarıyla tercihlerini yapabilirler. Turgutlu Belediyesinin Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ndeki uzman rehberler tarafından birçok etken ve kriter dikkat edilecek. Tercihlerini yapmadan önce seçecekleri üniversitelerin ve bölümlerin kendilerine uygun olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunulacak. Ayrıca Eski Belediye Binasında ise üniversite tercihlerini yapacak olan öğrencilere tercih uzmanlarınca danışmanlık hizmeti verilecek. Gençlerimizin tercihlerini bilinçli yaparak geleceklerine yön vermelerine katkıda bulunmak için tercih merkezlerini oluşturduklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gençlerimiz yapacakları tercih ile geleceklerine yön verecekler. Üniversite adayı öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında hangi bölümü tercih edeceği geliyor. Aldıkları puan ve sıralamalar ile hangi üniversiteye yerleşebileceklerini bilmeye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bizler de gençlere yol göstermek ve tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla bu merkezlerimizi oluşturduk. Bu yılda 213 Ağustos tarihleri arasında gençlerimizi tercih merkezlerimizde ağırlayacağız ve yanlarında olacağız. Turgutlu’muzdan üniversiteye uğurladığımız tüm gençlerimiz bizim gurur kaynağımız, gençlerimize çok güveniyoruz. Şimdiden gençlerimizin tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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