Kullanılan sistem sayesinde hem su hem de elektrik tasarrufu sağlanıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, merkez ilçelerdeki mahallelerin büyük bir bölümüne içme suyu sağlanan fidanlık içme suyu deposunda incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemede deponun durumunun iyi olduğunu belirten Genel Müdür Aslay, depoda kullanılan sistemler ile su ve enerji tasarrufu sağladıklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarından vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, merkez ilçelerdeki mahallelerin büyük bir bölümüne içme suyu sağlayan Fidanlık içme suyu deposunda incelemelerde bulundu. Genel Müdür Aslay’a Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir ve Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç da eşlik etti. Genel Müdür Aslay yaptığı incelemede deponun durumunun iyi olduğunu ve daha verimli bir şekilde çalışması için çalışmalar yapılacağını söyledi.



Kayıp kaçaklar daha hızlı tespit ediliyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu dahilinde il genelinde vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşamaması için aralıksız çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Aslay, “Kentin yüksek kotlarına içme suyu sağlanan Cennettepe, Çaybaşı ve Mevlevihane içme suyu depolarında elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunların en alt seviyeye indirilmesi için Fidanlık su depomuzdaki jeneratör sistemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Depomuza yaptığımız debimetre bağlantıları ile şehre verilen su miktarı ile tüketilen su miktarının scada sistemine entegrasyonu ile tek merkezden inceleyip takibini sağlıyoruz. Bu sayede hatlarda meydana gelebilecek kayıp kaçakları daha hızlı bir şekilde tespit ederek, su ve enerji tasarrufu sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.