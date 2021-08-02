HAK-İŞ büyümeye devam ediyor

HAKİŞ Manisa İl Başkanı Turan Karafil, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAKİŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini kazanmaya devam ederek bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Karafil, “Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAKİŞ için çalışıyoruz. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAKİŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.

HAKİŞ Manisa İl Başkanı Turan Karafil, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Karafil, “HAKİŞ Konfederasyonu olarak, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAKİŞ için çalışıyoruz. Bütün zorluklara rağmen, yürüdüğümüz kutlu yolda bize inanan ve güvenen bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAKİŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAKİŞ teşkilatına, HAKİŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz.

HAKİŞ Konfederasyonu olarak, elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAKİŞ için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü biz Türkiye’nin gücünün HAKİŞ'in gücü olduğuna gönülden inanıyoruz. HAKİŞ’in büyümesinin Türkiye'nin büyümesi anlamına geldiğini biliyoruz. Açıklanan istatistikler, toplam 15 milyon 27 bin 910 işçinin sadece yüzde 14,13’üne denk gelen 2 milyon 123 bin 685’inin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAKİŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları HAKİŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz." dedi.



"HAKİŞ istikrarlı büyümesini sürdürüyor"

HAKİŞ’in 20 sendikası ile toplam üye sayısının 730 bin 516 olduğunu kaydeden Karafil, "Bir önceki döneme göre üye sayısını 19 bin 221 artıran konfederasyonumuz HAKİŞ'in üye sayısı, KKTC’de bulunan Kıbrıs KamuSen Sendikamızın 2 bin 300 olan üye sayısı da eklendiğinde, 732 bin 816’ya yükseldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Konfederasyonumuz HAKİŞ, Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor." diye konuştu.



"HAKİŞ’e bağlı sendikalarımız Türkiye birincisi ve üçüncüsü"

HAKİŞ’e bağlı Hizmetİş Sendikasının 238 bin 860 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük sendikası, Öz Sağlık İş Sendikasının da 195 bin 936 üye sayısı ile Türkiye’nin üçüncü büyük sendikası olma özelliğini koruduğunu kaydeden Karafil, Hizmetİş ve Öz Sağlıkİş Sendikalarımızla birlikte HAKİŞ’e bağlı 8 sendikanın sektörünün lideri olduğunu vurguladı.

Hizmetİş Sendikasının Türkiye’nin ve Genel İşler İşkolunun lideri olmaya devam ettiğinin altını çizen Karafil, "Hizmet İş Sendikamız ile birlikte, Öz Ormanİş Sendikamız, Öz Gıdaİş Sendikamız, Öz Ağaçİş Sendikamız, Medyaİş Sendikamız, Öz Finansİş Sendikamız, Öz Sağlıkİş Sendikamız ve Öz GüvenSen Sendikamız kendi işkollarında birinci oldu. Türkiye’nin en büyük sendikası da olan Hizmet İş Sendikamızla birlikte, Konfederasyonumuza üye toplam 8 sendikamız sektörünün lideri oldu." dedi.



Üç sendikamız haksız bir şekilde baraj altında kalmıştır

HAKİŞ’in bütün çabalarına rağmen hayata geçirilen 696 sayılı KHK ile yapılan işkolu değişiklikleri sebebiyle, konfederasyona bağlı bazı sendikalarının, üyelerinin önemli bir kısmını kaybettiğini kaydeden Karafil, Öz Büroİş Sendikası, Enerjiİş Sendikası ve OLEYİS Sendikasının üyelerini kaybederek baraj altında kaldığını duyurdu. Karafil açıklamasını şöyle tamamladı: "HAKİŞ olarak sendikal örgütlenmeyi ve sendikal rekabeti olumsuz etkileyen bu durumun düzeltilmesi için öneri ve taleplerimizi her platformda dile getirdik. Bütün olumsuzluklara karşın HAKİŞ büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam edecektir. Konfederasyonumuz, 21 üye sendikası ile birlikte örgütlenmeyi büyümeyi ve güçlenmeyi sürdürecektir. HAKİŞ’e inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAKİŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAKİŞ teşkilatına, HAKİŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz, daha büyük ve daha güçlü Türkiye ve HAKİŞ için çalışmaya, sendikasız bütün işçileri HAKİŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”

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