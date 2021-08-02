HAK-İŞ büyümeye devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAK-İŞ büyümeye devam ediyor

İHA

HAK-İŞ büyümeye devam ediyor

HAKİŞ Manisa İl Başkanı Turan Karafil, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAKİŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini kazanmaya devam ederek bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Karafil, “Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAKİŞ için çalışıyoruz. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAKİŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.
HAKİŞ Manisa İl Başkanı Turan Karafil, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Karafil, “HAKİŞ Konfederasyonu olarak, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAKİŞ için çalışıyoruz. Bütün zorluklara rağmen, yürüdüğümüz kutlu yolda bize inanan ve güvenen bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAKİŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAKİŞ teşkilatına, HAKİŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz.
HAKİŞ Konfederasyonu olarak, elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAKİŞ için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü biz Türkiye’nin gücünün HAKİŞ'in gücü olduğuna gönülden inanıyoruz. HAKİŞ’in büyümesinin Türkiye'nin büyümesi anlamına geldiğini biliyoruz. Açıklanan istatistikler, toplam 15 milyon 27 bin 910 işçinin sadece yüzde 14,13’üne denk gelen 2 milyon 123 bin 685’inin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAKİŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları HAKİŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz." dedi.

"HAKİŞ istikrarlı büyümesini sürdürüyor"
HAKİŞ’in 20 sendikası ile toplam üye sayısının 730 bin 516 olduğunu kaydeden Karafil, "Bir önceki döneme göre üye sayısını 19 bin 221 artıran konfederasyonumuz HAKİŞ'in üye sayısı, KKTC’de bulunan Kıbrıs KamuSen Sendikamızın 2 bin 300 olan üye sayısı da eklendiğinde, 732 bin 816’ya yükseldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Konfederasyonumuz HAKİŞ, Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor." diye konuştu.

"HAKİŞ’e bağlı sendikalarımız Türkiye birincisi ve üçüncüsü"
HAKİŞ’e bağlı Hizmetİş Sendikasının 238 bin 860 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük sendikası, Öz Sağlık İş Sendikasının da 195 bin 936 üye sayısı ile Türkiye’nin üçüncü büyük sendikası olma özelliğini koruduğunu kaydeden Karafil, Hizmetİş ve Öz Sağlıkİş Sendikalarımızla birlikte HAKİŞ’e bağlı 8 sendikanın sektörünün lideri olduğunu vurguladı.
Hizmetİş Sendikasının Türkiye’nin ve Genel İşler İşkolunun lideri olmaya devam ettiğinin altını çizen Karafil, "Hizmet İş Sendikamız ile birlikte, Öz Ormanİş Sendikamız, Öz Gıdaİş Sendikamız, Öz Ağaçİş Sendikamız, Medyaİş Sendikamız, Öz Finansİş Sendikamız, Öz Sağlıkİş Sendikamız ve Öz GüvenSen Sendikamız kendi işkollarında birinci oldu. Türkiye’nin en büyük sendikası da olan Hizmet İş Sendikamızla birlikte, Konfederasyonumuza üye toplam 8 sendikamız sektörünün lideri oldu." dedi.

Üç sendikamız haksız bir şekilde baraj altında kalmıştır
HAKİŞ’in bütün çabalarına rağmen hayata geçirilen 696 sayılı KHK ile yapılan işkolu değişiklikleri sebebiyle, konfederasyona bağlı bazı sendikalarının, üyelerinin önemli bir kısmını kaybettiğini kaydeden Karafil, Öz Büroİş Sendikası, Enerjiİş Sendikası ve OLEYİS Sendikasının üyelerini kaybederek baraj altında kaldığını duyurdu. Karafil açıklamasını şöyle tamamladı: "HAKİŞ olarak sendikal örgütlenmeyi ve sendikal rekabeti olumsuz etkileyen bu durumun düzeltilmesi için öneri ve taleplerimizi her platformda dile getirdik. Bütün olumsuzluklara karşın HAKİŞ büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam edecektir. Konfederasyonumuz, 21 üye sendikası ile birlikte örgütlenmeyi büyümeyi ve güçlenmeyi sürdürecektir. HAKİŞ’e inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAKİŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAKİŞ teşkilatına, HAKİŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz, daha büyük ve daha güçlü Türkiye ve HAKİŞ için çalışmaya, sendikasız bütün işçileri HAKİŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisar’da grup yolunda çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Akhisar’da grup yolunda çalışmalar hız kazandı
Turgutlu'da 13 dinamit lokumu bulundu
YEREL HABERLER Turgutlu'da 13 dinamit lokumu bulundu
Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren orman işçisi Cinbaş için Manisa'da tören
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren orman işçisi ...
Orman şehidi babasını avukat cübbesiyle ebediyete uğurladı Orman şehidi Yaşar Cinbaş'ın oğlu törene avukat cübbesiyle katıldı Manavgat yangınında şehit olan Yaşar Cinbaş için çalıştığı kurum olan Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde tören düzenlendi Cinbaş’ın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine götürüldü
YEREL HABERLER Orman şehidi babasını avukat cübbesiyle ebediyete ...
En güzel modifiye araçlar görücüye çıktı
YEREL HABERLER En güzel modifiye araçlar görücüye çıktı
Manisa’dan Marmaris’e takviye ekip
YEREL HABERLER Manisa’dan Marmaris’e takviye ekip
Kuzey Irak gazisi taburcu olarak evine döndü Kuzey Irak'ta sol omuz altına isabet eden kurşunla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz, hastaneden taburcu olarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine geldi Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz: "Sağlığıma kavuşunca kaldığımız yerden devam edeceğiz" Anne Fatma Türkyılmaz: "Bugün benim bayramım"
YEREL HABERLER Kuzey Irak gazisi taburcu olarak evine döndü Kuzey ...
Kullanılan sistem sayesinde hem su hem de elektrik tasarrufu sağlanıyor
YEREL HABERLER Kullanılan sistem sayesinde hem su hem de elektrik ...
Başkan Ergün’den bir müjde de Kırkağaç’a
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den bir müjde de Kırkağaç’a
Yangına ilk müdahale MASKİ’den Manisa’da otluk alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi bölgede çalışan MASKİ ekipleri yaptı
YEREL HABERLER Yangına ilk müdahale MASKİ’den Manisa’da otluk alanda ...
Manisa FK’nın yeni transferi Andre Sousa: “Takımda çok iyi bir aile ortamı var”
YEREL HABERLER Manisa FK’nın yeni transferi Andre Sousa: “Takımda ...
Manisa’da 250 kilometrelik yol ağı kısa sürede asfaltlandı
YEREL HABERLER Manisa’da 250 kilometrelik yol ağı kısa sürede ...
Turgutlu Belediyesinden tercih hizmeti
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden tercih hizmeti
Soma ve Kırkağaç'ta mezarlıkların güvenliği sağlandı
YEREL HABERLER Soma ve Kırkağaç'ta mezarlıkların güvenliği sağlandı
Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Sarıgöl’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de trafik kazası: 1 yaralı
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri paylaşıldı Orman Genel Müdürlüğü, Manavgat yangınında şehit olan Yaşar Cinbaş’ın son görüntülerini paylaştı
YEREL HABERLER Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri ...
Sarıgöl'de freni boşalan tır şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de freni boşalan tır şarampole uçtu: 1 yaralı
Alaşehir'de ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Alaşehir'de ev yangını korkuttu
Arazözde can veren orman işçisinin oğlu: Bilerek yapanlara Allah cezasını versin
YEREL HABERLER Arazözde can veren orman işçisinin oğlu: Bilerek ...
Gördes’te 8 mahalleyi sevindiren yol çalışması
YEREL HABERLER Gördes’te 8 mahalleyi sevindiren yol çalışması
Akhisar'da traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Akhisar'da traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Orman şehidinin oğlu: "Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin" Manavgat şehidinin evinde yas Manavgat yangınında şehit olan Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş: "Avukatlık ruhsat törenimi bekliyordu. Tören sonrası 'emekli olurum, artık çalışmam' diyordu"
YEREL HABERLER Orman şehidinin oğlu: "Allah bu yangını bilerek ...