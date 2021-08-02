Dever Orgill: “Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dever Orgill: “Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız”

İHA

Dever Orgill: “Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız”

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Dever Orgill, “Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz” dedi.
Manisa Futbol Kulübü, 20212022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürüyor. Takımın yeni transferlerinden Jamaikalı golcü Dever Orgill, kampta açıklamalarda bulundu. Manisa Futbol Kulübü ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Orgill, “Antalyaspor ile 1 yıl daha sözleşmem vardı ama karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Menajerim bana Manisa FK’nın teklifinden bahsetti. Benim için bir kulüpte en önemli şeylerin başında hedefleri ve projeleri geliyor. Takım karakteri de benim için çok önemli. Bu nedenle Manisa Futbol Kulübünde olduğum için mutluyum. Afyonkarahisar kampında verimli antrenmanlar yapıyoruz. Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kariyerimde hiçbir zaman bir gol hedefi belirlemedim”
Yeni sezonda takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini vurgulayan Jamaikalı golcü, “Kariyerimde hiçbir zaman bir gol hedefi belirlemedim. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun sözünü verebilirim. Takımın birlikte oynaması, birlikte hareket etmesi halinde gol gelir. Gol olduğunda da sevincini takım halinde paylaşırsınız. O nedenle benim gol atmamdan ziyade takımımın kazanması çok daha önemli” cümlelerine yer verdi.

“Jamaika’da atletizm bir kültür”
Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt’a olan hayranlığıyla ilgili ise Orgill, “Dünyanın en hızlı atletleri Jamaika’dan çıkıyor. Atletizm artık kültürümüzün bir parçası oldu. Okullarda spor günü var ve bu spor gününde her çocuk koşmak istiyor. Büyüdükten sonra da istediği spor branşında devam edebiliyor. Ancak Jamaika’da her çocuk atletizm ile uğraşıyor. Bu bir kültür haline geldi” şeklinde konuştu.

“Şarkı söylemeyi çok seviyorum”
Futbol dışında gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi sevdiğini ifade eden Orgill, “Çocuklarla ilgilenmeyi, vakit geçirmeyi çok seviyorum. Futbolcu olmasaydım çocukların olduğu bir akademide eğitmenlik yapabilirdim. Gitar çalıyorum ama çok iyi olduğum söylenemez. Çok iyi şarkı söylüyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum” dedi.

“Taraftarımızla buluşacağım için heyecanlıyım”
Son olarak yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj gönderen tecrübeli futbolcu, “Bugüne kadar futbol oynadığım her kulüpte taraftarla çok iyi ilişkilerim oldu. Yeni sezonda da taraftarımızla buluşacağım için heyecanlıyım. Taraftarımız desteğini her maçta göstersin. Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig hedefine ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemreli öğrenciler gitar çalmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Yunusemreli öğrenciler gitar çalmayı öğreniyor
Turgutlu Belediyespor altyapıdan son transferini yaptı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor altyapıdan son transferini ...
Manisa FK'lı Dever Orgill: Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız
YEREL HABERLER Manisa FK'lı Dever Orgill: Karakterli oyunculardan ...
Somaspor'dan iki takviye 
YEREL HABERLER Somaspor'dan iki takviye 
HAK-İŞ büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER HAK-İŞ büyümeye devam ediyor
Akhisar’da grup yolunda çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Akhisar’da grup yolunda çalışmalar hız kazandı
Turgutlu'da 13 dinamit lokumu bulundu
YEREL HABERLER Turgutlu'da 13 dinamit lokumu bulundu
Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren orman işçisi Cinbaş için Manisa'da tören
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren orman işçisi ...
Orman şehidi babasını avukat cübbesiyle ebediyete uğurladı Orman şehidi Yaşar Cinbaş'ın oğlu törene avukat cübbesiyle katıldı Manavgat yangınında şehit olan Yaşar Cinbaş için çalıştığı kurum olan Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde tören düzenlendi Cinbaş’ın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine götürüldü
YEREL HABERLER Orman şehidi babasını avukat cübbesiyle ebediyete ...
En güzel modifiye araçlar görücüye çıktı
YEREL HABERLER En güzel modifiye araçlar görücüye çıktı
Manisa’dan Marmaris’e takviye ekip
YEREL HABERLER Manisa’dan Marmaris’e takviye ekip
Kuzey Irak gazisi taburcu olarak evine döndü Kuzey Irak'ta sol omuz altına isabet eden kurşunla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz, hastaneden taburcu olarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine geldi Uzman Çavuş Mehmet Türkyılmaz: "Sağlığıma kavuşunca kaldığımız yerden devam edeceğiz" Anne Fatma Türkyılmaz: "Bugün benim bayramım"
YEREL HABERLER Kuzey Irak gazisi taburcu olarak evine döndü Kuzey ...
Kullanılan sistem sayesinde hem su hem de elektrik tasarrufu sağlanıyor
YEREL HABERLER Kullanılan sistem sayesinde hem su hem de elektrik ...
Başkan Ergün’den bir müjde de Kırkağaç’a
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den bir müjde de Kırkağaç’a
Yangına ilk müdahale MASKİ’den Manisa’da otluk alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi bölgede çalışan MASKİ ekipleri yaptı
YEREL HABERLER Yangına ilk müdahale MASKİ’den Manisa’da otluk alanda ...
Manisa FK’nın yeni transferi Andre Sousa: “Takımda çok iyi bir aile ortamı var”
YEREL HABERLER Manisa FK’nın yeni transferi Andre Sousa: “Takımda ...
Manisa’da 250 kilometrelik yol ağı kısa sürede asfaltlandı
YEREL HABERLER Manisa’da 250 kilometrelik yol ağı kısa sürede ...
Turgutlu Belediyesinden tercih hizmeti
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden tercih hizmeti
Soma ve Kırkağaç'ta mezarlıkların güvenliği sağlandı
YEREL HABERLER Soma ve Kırkağaç'ta mezarlıkların güvenliği sağlandı
Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Sarıgöl’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de trafik kazası: 1 yaralı
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri paylaşıldı Orman Genel Müdürlüğü, Manavgat yangınında şehit olan Yaşar Cinbaş’ın son görüntülerini paylaştı
YEREL HABERLER Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri ...
Sarıgöl'de freni boşalan tır şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de freni boşalan tır şarampole uçtu: 1 yaralı