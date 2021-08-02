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Milli Park Usta öğreticilere tanıtıldı Manisa’nın tanıtımına yönelik yapılacak ürünlere Spil Dağı Milli Parkı materyallerinin kullanılması amacıyla Milli Park Müdürlüğü tarafından tarihi Kurşunluhan’daki usta öğreticilere tanıtım yapıldı

İHA

Milli Park Usta öğreticilere tanıtıldı Manisa’nın tanıtımına yönelik yapılacak ürünlere Spil Dağı Milli Parkı materyallerinin kullanılması amacıyla Milli Park Müdürlüğü tarafından tarihi Kurşunluhan’daki usta öğreticilere tanıtım yapıldı

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tabiat Turizmi Etkinlikleri’ kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler Belediyesinin restore ettirdiği ve 33 el sanatçı atölyesinin bulunduğu tarihi Kurşunluhan’da eğitim veren öğretmenler ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi eğitmenlerine milli park tanıtıldı.
1500 metre rakımlı Atalanı mevkiinde bulunan Ziyaretçi Merkezi’nde ağırlanan usta öğretici ve eğitmenler, hem keyifli bir gün geçirdi hem de milli parkı gezerek yerinde tanıma fırsatı buldu.
Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tabiat Turizmi Etkinlikleri’ kapsamında bu kez Tarihi Kurşunluhan’da eğitim veren eğitmenler ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi’nin bünyesinde görev alan usta öğreticiler misafir edildi.

“Hediyelik eşyalara Spil damgası”
Değişik zaman dilimlerinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik ‘Tabiat Turizmi Etkinlikleri’ kapsamında Milli Park içerisinde misafir ederek milli parkı tanıttıklarını hatırlatan Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, “Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü olarak meslek eğitmenleri ile Tarihi Kurşunluhan’da görev alan Şehzadeler Halk Eğitimi merkezinde görevli usta öğreticilere, Milli Parkın, yılkı atları, Manisa laleleri ve çeşitli güzelliklerini önce sunum eşliğinde ve daha sonra gezdirerek yerinde göstererek tanıtımını yaptık. Ziyaretçilerimiz, görevlilerimizin nezaretinde hem doğada vakit geçirdiler, hem de Spil Dağı Milli Parkı’nı rehberliğimiz eşliğinde en ince ayrıntısına kadar öğrendiler. Amacımız, Manisa’nın en büyük marka değerlerini bünyesinde barındıran Spil Dağı Milli Parkı’nın tüm yönleriyle tanıyan usta öğreticilerin, her birinin kendi ustalık alanında yapacağı Manisa’nın hediyelik eşyasında değerlerimize yer vermelerini sağlamak.” dedi.
Eğitim ve tanıtım gezisine Şehzadeler Belediyesi adına katılan Şehzadeler Kent Konseyi Genel Sekreteri Seher Taydaş ise tanıtım gezisinin çok faydalı olduğunu söyledi. Birlikte geldikleri yaklaşık 20 kişilik eğitmen ve usta öğretici gurubunun Spil Dağı Milli Parkını hiç bu kadar detaylı gezemediğini düşündüğünü ifade eden Taydaş, “Hepimiz için faydalı bir eğitim ve tanıtım gezisi oldu. İnanıyorum ki, Milli Parkı tanıyan her biri alanında uzmanlaşmış değerli meslek eğitmen ve usta öğreticilerimiz Manisa’ya özgü yapacakları eserlerde Spil Dağı Milli Parkı’nın içinde barındırdığı değerlere yer verecektir. Kısa bir zaman içerisinde değerli eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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