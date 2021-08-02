Vatandaş istedi mahallede Kur'an Kursu açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde vatandaşların talebi doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kur'anı Kerim kursu açıldı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından Milli Eğitim Bakanlığının 'Telafide ben de varım' eğitim programı kapsamında Emcelli Mahallesinde Kur'anı Kerim kursu açıldı. Çocuklara yönelik olarak açılan kurs 120 saat sürecek. Kurs kapsamında çocuklara alfabe, sureler, ilmihal ve güzel ahlakın yanında Kur'anKerim dersleri verilecek.



"Beş kursta 100 öğrenci"

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi olarak öğrencilerimizin her daim yanındayız. Kur'anı Kerim kursu açılması konusunda vatandaşlarımızın bize yoğun bir talebi oldu. Bizde vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek 3 mahallemizde 5 kurs açtık. Kurslarımızda kız çocuklarımız yoğunlukta. Kurslarımızda yaklaşık 100 çocuğumuz Kur'an eğitimi almakta. Kurslarımız ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Kış döneminde ise yetişkinlere yönelik kurs açmayı planlıyoruz. Kurs sonunda öğrencilerimize sertifika vereceğiz." dedi.

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