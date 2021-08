Sertaç Çam: “Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”

Manisa Futbol Kulübünün tecrübeli oyuncusu Sertaç Çam, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Sertaç, “Sezona iyi başlayıp hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig’in 20212022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürüyor. Takımın tecrübeli oyuncusu Sertaç Çam, kamp dönemini değerlendirdi. İlk olarak geçtiğimiz sezon yaşanan namağlup şampiyonluğa değinen Sertaç, “20192020 sezonunun devre arasında Manisa Futbol Kulübüne şampiyon olmak için gelmiştim. Sonrasında pandemi, ertelenen lig ve playofflar sezon istediğimiz gibi geçmedi. Ardından hemen hemen aynı kadro ve 45 takviyeyle geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olduk. Bunun için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



“TFF 1. Lig’de güzel işlere imza atmak istiyoruz”

Afyonkarahisar’da iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden tecrübeli oyuncu, “Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Geçen seneden beri bir sistem içerisinde oynuyoruz. Geçen sezon bunun meyvelerini aldık. İnşallah bu sezon da TFF 1. Lig’de güzel işlere imza atmak istiyoruz. Sezona iyi başlayıp Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.



“Herkesin o güzel şampiyonlukta emeği var”

Geçtiğimiz sezon 13 gol ve 23 asistle 36 gole katkı sağlayan Sertaç, “Bireysel performans olarak bugüne kadar yaptıklarımı konuşmadım, konuşmayı da sevmiyorum. Futbol bir takım oyunu. 11 kişi sahaya çıkıyor ve 11 kişi ve oyuna sonradan giren arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Skor ve asist olarak ben öne çıkmış olabilirim ama bu başarıda herkesin emeği var. Bu anlamda takımdan ayrılan, şuan aramızda olan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin o güzel şampiyonlukta emeği vardı. Benim başarımda da herkesin hakkı var. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Hedefim Süper Lig’de oynamak”

Yeni sezon öncesi öngörülerini ve hedeflerini anlatan başarılı oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak futbol oynuyorum. Her zaman bir hedefim vardı. TFF 1. Lig’de oynayarak o hedefimi gerçekleştirdim. Şu anki hedefim de Süper Lig’de oynamak. Bunu Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarmak da benim için ayrıca güzel olacaktır. Süper Lig heyecanını yaşamak istiyorum. Bunu da gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.



“Taraftarımızla yeniden buluşacağımız için mutluyuz”

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Sertaç Çam, “Pandemi nedeniyle statlar uzun zamandır sessiz. Taraftarlar futbol için çok önemli. Bu sezon yüzde 50 de olsa tribünler açılacak. Umarım pandemi süreci bir an evvel sona ve erer tüm tribünler dolu olur. Biz de taraftarımızla yeniden buluşacağımız için mutluyuz. Taraftarımız bize desteğini esirgemesin. Takımımızın başarısı için hep birlikte çalışacağız. İnşallah geçen sezon yaşadığımız şampiyonluğu bu sezon taraftarımızla birlikte yaşarız” diye konuştu.

