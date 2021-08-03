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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde yıkılan caminin yerine inşa edilen cami tamamlanmak üzere

İHA

Depremde yıkılan caminin yerine inşa edilen cami tamamlanmak üzere

Manisa Büyükşehir Belediyesi 22 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Cami'nin yerine, Başkan Cengiz Ergün'ün verdiği söz doğrultusunda yeni cami inşa ediyor. Çalışmaları tüm hızıyla ilerleyen cami için Cengiz Ergün'e ne kadar teşekkür etseler az kalacağını belirten Mahalle Muhtarı Muammer Emre, "Cengiz Başkanımızın bu eseri burada ilelebet yaşayacak. Allah bin kere razı olsun" dedi.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında meydan gelen depremde hasar alan ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen caminin yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeni cami yapımı noktasında söz vermişti. Mahalle sakinlerine verdiği sözü tutan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla yeni cami yapımı için geçtiğimiz aylarda çalışmalara start verildi. İnşaat çalışmalarında kısa sürede önemli bir yol alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve teknik personellerle birlikte mahalleye ziyarette bulunarak inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Muammer Emre ve yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelen Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Daire Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamayıp ibadete açmayı hedeflediklerini belirtti.

"Ne kadar teşekkür etsek azdır"
Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre ise, çalışma nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade etti. Muhtar Emre, "Bunu dille tabiri olmaz. Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Depremden bu yana her zaman bütün sıkıntılarımızda hep yanımızda oldu. Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar hiçbir aksaklık yaşamadık. Cengiz Başkanımızın bu eseri burada ilelebet yaşayacak. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

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