Ağustos ayı gelirinin yarısını TEMA Vakfı'na bağışlayacak

Alaşehirli sunucu Volkan Erel, ağustos ayında elde edeceği gelirin yarısını yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya bağışlayacağını açıkladı.

Alaşehirli sahne sunucusu Volkan Erel, Türkiye genelinde birçok noktada yaşanan orman yangınları sonrası yeniden yeşillendirme çalışmalarına katkı sağlamak TEMA Vakfı tarafından başlatılan ağaçlandırma kampanyasına destek verdiğini duyurdu. Volkan Erel, "Manavgat’ta başlayarak, hızla ve artarak devam eden yangınlarda, bir çok ormanımız tamamen kül oldu. Ciğerlerimiz yandı. Geleceğimiz olan ormanlarımızın yanması demek, ülkemizin çölleşmesi demektir. Güzel ülkemizin çölleşmemesi, yaşanabilir, güzel bir ülke olan Türkiye’mizin bu özelliğini kaybetmemesi için, Türkiye çapında başlatılan yardım kampanyasına bende Ağustos ayı içerisinde elde edeceğim sunum gelirlerimin yarısını TEMA Vakfı’na bağışlayarak destek olmak istiyorum. Amacımız güzel, yaşanabilir ve dünyanın sayılı cennet ülkelerinden birisi olan Türkiye’mizin bu özelliğini sonsuza kadar koruması ve bunun için her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz. Yangın söndürülmesi için canlarını feda eden orman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yangının söndürülmesi için emek harcayan herkesi kutluyorum." dedi.

Volkan Erel’in şu an itibariyle ağustos ayı içerisinde 5 konser sahne sunumu bulunduğu öğrenildi.

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