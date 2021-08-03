Turgutluspor oyuncuları laktak testinden geçti

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TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor’un futbolcuları laktak testinden geçti.

TFF 2. Lig’in yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Turgutluspor’da futbolcular laktat testinden geçti. 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Futbolcuların laktat testinde sergilediği performans teknik ekibi de mutlu etti.

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