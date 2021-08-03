Turgutluspor gurbetçi Özgür'le anlaştı



TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, gurbetçi stoper Özgür Özdemir'le anlaştı. Geçen sezon Almanya 4'üncü Lig takımı Sonnenhof Grossaspach takımında forma giyen 26 yaşındaki savunmacı 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenen Başkan Taner Kestaneci de katıldı.

Büyük bir camiaya geldiğini söyleyen Özgür, "Burada olduğum için heyecanlıyım. İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur" dedi.

Başkan Kestaneci, "Özgür Özdemir tecrübeli bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Heyecanını görebiliyorum. Özgür kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Frankfurt altyapısında yetişip Nürnberg, Kaiserslautern, Avusturya'da SV Ried formaları giyen Özgür, ülkemizde Adanaspor'da top koşturmuştu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-08-03 13:48:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.