Öğretmenler orman yangınına sebep olabilecek atıkları topladı

Türkiye’nin farklı kesimlerinde meydana gelen orman yangınları sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi de farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenler ormanları korumak amacıyla harekete geçerek, Kent Ormanı’nda yangına neden olabilecek olan atıkları topladı.

Türkiye’nin farklı alanlarında meydana gelen orman yangınları doğadaki binlerce canlının da ölümüne neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenler, Kent Ormanı’nda yangına neden olabilecek atıkları topladı. Düzenlenen etkinlikte öğretmenleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da yalnız bırakmadı.



“Bu vatanı korumalıyız”

Ormanlık alanın çöp alana dönüştüğünü, vatandaşların da bu konuda biraz duyarlı olması gerektiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Her tarafta şişeler, pet bardaklar, yenilen yiyeceklerin atıkları. Burası bir ormandan ziyade çöp alana dönüşmüş durumda. Yukarıda çöp konteyneri var. Çöp konteynerleri bomboş. Biz de ormanımızı korumak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Dışarıda 45 derece sıcaklık var. Öğretmen arkadaşlarımızla beraber, Kent Ormanı’nda temizlik çalışması yapacağız. Gönül istiyor ki, tekrar geldiğimizde bıraktığımız temizlikte bulalım. Vatandaşlarımıza bu konuda uyarıda bulunmak istiyoruz. Bu vatan, bizim vatanımız. Bu vatanı korumalıyız. Bu vatanı koruyacak olan insanlar da bizleriz. Lütfen dikkat edelim” dedi.



Öğretmenlerden örnek duyarlılık

Son günlerde meydana gelen yangınların, tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da, “Biz de bir farkındalık oluşturmak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak, MABEM’de görev yapan öğretmenlerimizle birlikte Kent Ormanı’nda yangına sebebiyet verebilecek olan atıkları topluyoruz. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Temennimiz, bu yangınların bir an önce sona erip, memleketimizin huzura kavuşması” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.