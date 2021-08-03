Manisa’da kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil tarlaya uçtu, sürücü öldü, eşi yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin zeytin tarlasına uçtuğu kazada sürücü öldü, eşi ise yaralandı.



Kaza, GölmarmaraSalihli yolu Bintepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden Salihli yönüne gitmekte olan Hafi Özyurtdaş'ın (67) kullandığı 34 UG 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, sonra takla atarak zeytin tarlasına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Özyurtdaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan eşi Şengül Özyurtdaş (52) ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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