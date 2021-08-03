Şarampole devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı

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Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hafi Özyurtdaş (67) hayatını kaybetti, eşi Şengül Özyurtdaş (52) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde GölmarmaraSalihli karayolu Tekelioğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara yönünden Salihli istikametine gitmekte olan Hafi Özyurtdaş yönetimindeki 34 UG 030 plakalı otomobil, Tekelioğlu Mahallesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Hafi Özyurtdaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan eşi Şengül Özyurtdaş ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şengül Özyurtdaş'ın hastanede tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-08-03 22:30:16



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