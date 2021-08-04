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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre'de 2 park daha yenilendi

İHA

Yunusemre'de 2 park daha yenilendi

Yunusemre Belediyesi, çocukların yaz aylarında daha iyi vakit geçirebilmeleri için oyun parklarında bakım ve onarım çalışması yapıyor.
İlçede çocukların ve ailelerin daha güzel bir ortamda vakit geçirmeleri için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Topçuasım ve Kaynak Mahallesindeki iki parkta yenileme çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalar en çok çocukları sevindiriyor. Yenilemeyle çocukların hem daha güzel hem de daha güvenli bir ortamda oynama fırsatı bulduğunu dile getiren Topçuasım Mahallesi Muhtarı Mustafa Kutay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallemizde bulunan parkımızı ve vatandaşlarımızın yoğunlukla spor yaptığı yürüyüş yolunun zeminini yeniledi. Güzel bir çalışma oldu. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim.” dedi. Kaynak Mahallesi Muhtarı Adem Açık da çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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